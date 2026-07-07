flavio cobolli ha una nuova aura

Quest’anno, un tennista italiano ha vissuto un’esperienza diversa a Wimbledon, sentendo il dolore durante il torneo. La scorsa estate si trovava all’interno del complesso, osservando un match su un campo secondario, quando ha iniziato a soffrire. La partita proseguiva, ma lui ha dovuto interrompere gli impegni per il fastidio fisico. La sua presenza sul centrale è stata compromessa a causa di questo problema.

Quest’anno sto sperimentando il mal di Wimbledon. L’estate scorsa ero all’All England Club e guardavo sul campo 5 il doppio più improbabile del mondo: Flavio Cobolli e Alexander Bublik, una coppia che sembrava assemblata un po’ per scherzo e infatti i due persero in due set senza troppo pathos, contro Billy Harris e Marcus Willis, non esattamente due leggende di questo sport, con tutto il rispetto. Mi manca da impazzire essere lì, girovagare tra i campi, andare in overdose di tennis. Per fortuna, la malinconia è in parte alleviata da un altro grande torneo dei tennisti italiani. Se da Sinner non ci aspettiamo niente di meno della vittoria (come se fosse scontata, ma questo è un problema nostro), di Flavio Cobolli possiamo ancora stupirci ed esaltarci. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Carlo #Verdone ha registrato un video messaggio per congratularsi con Flavio #Cobolli che ha ottenuto agilmente l’accesso ai quarti di finale del #Wimbledon. L’attore nel messaggio ribadisce anche che con il tennista condivide una ‘malattia’: l’ #ASRo x.com

Il padre di Cobolli racconta come un genitore dovrebbe allenare un figlio: Dovevo essere severo. Quando aveva 16 anni, durante una partita ad Antalya, mi fece perdere la pazienza, così me ne andai, lasciandolo solo in Turchia. Ha avuto una grande reazion reddit

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