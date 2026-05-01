Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Flavio Cobolli ha perso nei quarti di finale contro Alexander Zverev. Dopo la partita, Cobolli ha dichiarato che Zverev ha meritato la vittoria, anche se ha aggiunto che il campo non gli ha facilitato il gioco. La partita si è conclusa con la sconfitta di Cobolli, che è stato eliminato dal torneo.

Flavio Cobolli è uscito di scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna) per mano di Alexander Zverev. Il tennista romano aveva piegato il tedesco in casa, ovvero a Monaco di Baviera e, quest’ultimo si è preso la rivincita sulla terra rossa iberica, vincendo il quarto di finale con un punteggio decisamente netto. Un 6-1 6-4 che spiega perfettamente la superiorità messa in atto dal numero 3 del mondo. Un risultato che ha ovviamente lasciato il segno e che fa fare un commento post-partita decisamente amaro al nostro portacolori: “ Credo che Zverev abbia giocato una partita eccezionale al servizio. Nel primo set faticavo molto anche a prendere le misure del campo, era la mia prima volta qui sul Centrale anche se mi ci ero allenato”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli analizza il ko con Zverev: “Ha meritato il successo, ma il campo non mi ha aiutato…”

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Flavio Cobolli è stato sconfitto da Alexander Zverev nell'ultimo quarto di finale del torneo di Madrid. L'azzurro, spintosi così lontano nel tabellone di un Master 1000 per la prima volta in carriera, ha ceduto per 6-1, 6-4 al tedesco, testa di serie numero 2. #ANSA - facebook.com facebook

Flavio Cobolli è stato sconfitto da Alexander Zverev nell'ultimo quarto di finale del torneo di Madrid. L'azzurro, spintosi così lontano nel tabellone di un Master 1000 per la prima volta in carriera, ha ceduto per 6-1, 6-4 al tedesco, testa di serie numero 2. #ANSA x.com