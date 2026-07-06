Flavio Cobolli ha vinto in tre set contro Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. In conferenza stampa, l’italiano ha commentato il risultato, affermando che la vittoria ha dato molte risposte sia a lui che ai suoi avversari. Cobolli ha anche parlato dell’adattamento al gioco sull’erba e ha annunciato che nei quarti affronterà il britannico Arthur Fery.

Flavio Cobolli ha battuto in tre set l’australiano Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon e nei quarti di finale affronterà il britannico Arthur Fery: l’azzurro ha parlato in conferenza stampa del match odierno, giocato da sfavorito, e dell’adattamento al gioco sull’erba. Cobolli conferma i quarti dello scorso anno: “ Mi piace molto giocare sull’erba, ma di Wimbledon. Perché è diversa. La trovo proprio un’altra superficie, a parte, diversa da tutte le altre. Su quest’erba io ci gioco molto bene. Sono contento e fiero di come sto giocando e di come sto affrontando le partite “. L’adattamento sull’erba: “ Come tutti gli italiani noi prima dei tornei juniores non giochiamo sull’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Battere de Minaur ha dato tante risposte a me ed ai miei avversari”

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