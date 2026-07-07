Fiumicino nuova illuminazione pubblica da settembre | interventi in diverse zone

A partire da settembre 2026, nel comune di Fiumicino saranno avviati lavori per migliorare l’illuminazione pubblica in diverse aree. I lavori fanno parte di un piano di potenziamento della rete di illuminazione e coinvolgeranno varie località del territorio. La fase di intervento è programmata per iniziare nel mese di settembre e proseguirà secondo un calendario ancora da definire.

Fiumicino, 7 luglio 2026 – Nuovi interventi per il potenziamento dell’ illuminazione pubblica sul territorio comunale di Fiumicino. A partire da settembre 2026 prenderà il via una nuova fase del piano di implementazione della rete, con lavori previsti in diverse località del Comune. L’obiettivo dell’Amministrazione è migliorare la sicurezza, la vivibilità degli spazi pubblici e la qualità della viabilità, intervenendo in modo trasversale su più aree del territorio. Illuminazione pubblica, le strade interessate dagli interventi. I lavori interesseranno numerose strade, da San Carlo a Palidoro, con interventi previsti anche lungo via Gauthier, via Giacomo Cavalli e in altri tratti del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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