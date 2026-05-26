Aversa interventi di diserbo e pulizia in diverse zone della città

Aversa sta portando avanti interventi di diserbo e pulizia in diverse aree della città. Le operazioni sono organizzate dall’amministrazione comunale e coordinate dall’assessora all’Igiene Urbana. Le attività si concentrano su spazi pubblici e zone periferiche, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di decoro urbano. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di conclusione o sulle aree specifiche interessate.

Proseguono ad Aversa le attività di diserbo e igiene urbana promosse dall’amministrazione Matacena e coordinate dall’assessora all’Igiene Urbana, Giulia Lauriello. Gli interventi, eseguiti dagli operatori incaricati, stanno interessando diverse aree del territorio cittadino con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire una maggiore pulizia delle strade. Nel corso della scorsa settimana, così come nei giorni attuali, le operazioni hanno riguardato piazza Savignano, dove sono stati effettuati interventi di spazzamento e diserbo. Attività analoghe sono state eseguite anche in via Madonna dell’Olio, via Canduglia e nella zona di Porta San Giovanni, aree interessate dalla rimozione delle erbacce e dalla pulizia delle carreggiate e dei marciapiedi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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