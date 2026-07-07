La Federazione Italiana Sport Equestri ha avviato il progetto “Road to Los Angeles” per preparare i binomi italiani ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028. Il presidente ha sottolineato l’importanza dell’impegno per il successo degli atleti. È stato pubblicato un video esclusivo relativo a questa iniziativa. La preparazione coinvolge atleti e cavalli, con un focus sulla formazione e il miglioramento delle performance in vista delle competizioni internazionali.

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport Equestri lancia il progetto “Road to Los Angeles”, mirato a preparare i binomi azzurri per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028. Questa iniziativa rappresenta un’importante strategia volta a unire gli sforzi di Federazione, cavalieri, proprietari, sponsor e filiera, garantendo risorse specifiche e una programmazione mirata alle fasi di qualificazione. Un Obiettivo Ambizioso per il Team Italiano. Marco Di Paola, presidente della FISE, sottolinea come la federazione si prepari ai giochi con tre discipline olimpiche: il completo, il salto ostacoli e il dressage. Negli ultimi appuntamenti, il completo e il salto ostacoli hanno regalato soddisfazioni all’Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fise punta su Los Angeles 2028: Di Paola, “Impegno essenziale per binomi”. Video esclusivo.

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