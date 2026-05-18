Ugolini Giulilei insidiano Tita Banti per Los Angeles 2028 E l’impegno con Luna Rossa può incidere

Ugolini e Giulilei si preparano a sfidare Tita e Banti per conquistare un posto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. I due equipaggi italiani dovranno superare una selezione interna, che si svolge come già avvenuto in passato, per entrare nel team che rappresenterà il paese nella disciplina del camarano misto Nacra 17. La scelta dei rappresentanti nazionali si basa sui risultati delle competizioni e sulle prove di selezione ufficiali. L’impegno con Luna Rossa potrebbe influenzare il percorso di alcuni degli atleti coinvolti.

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