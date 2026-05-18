Ugolini Giulilei insidiano Tita Banti per Los Angeles 2028 E l’impegno con Luna Rossa può incidere
Ugolini e Giulilei si preparano a sfidare Tita e Banti per conquistare un posto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. I due equipaggi italiani dovranno superare una selezione interna, che si svolge come già avvenuto in passato, per entrare nel team che rappresenterà il paese nella disciplina del camarano misto Nacra 17. La scelta dei rappresentanti nazionali si basa sui risultati delle competizioni e sulle prove di selezione ufficiali. L’impegno con Luna Rossa potrebbe influenzare il percorso di alcuni degli atleti coinvolti.
Come già avvenuto nei precedenti due cicli olimpici, Ruggero Tita e Caterina Banti dovranno affrontare una dura selezione interna per poter rappresentare l’Italia nel camarano misto Nacra 17 alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il mitico equipaggio azzurro bi-campione olimpico e pluricampione mondiale sarà chiamato infatti ad un elettrizzante testa a testa con i nuovi campioni del mondo Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei prima di poter eventualmente gareggiare in California. La decisione finale spetterà allo staff tecnico federale, ma saranno principalmente i risultati a dirimere la questione. Sta di fatto che l’Italia non potrà schierare... 🔗 Leggi su Oasport.it
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