Simone Biasutti | So di valere i 17 metri La mia carriera è concentrata su Los Angeles 2028
Simone Biasutti è convinto di poter superare i 17 metri nel salto triplo e ha dichiarato che la sua carriera è focalizzata sui Giochi di Los Angeles 2028. La disciplina del salto triplo sta dando molte soddisfazioni all’atletica italiana, con Biasutti tra gli atleti più promettenti. Recentemente ha ottenuto risultati di rilievo e si prepara per le prossime sfide agonistiche in vista delle Olimpiadi del 2028.
Il salto triplo è una di quelle specialità che sta regalando le maggiori soddisfazioni all’atletica italiana. Sono tanti i protagonisti azzurri delle ultime stagioni e tra questi c’è anche Simone Biasutti, che ha sfiorato i diciassette metri lo scorso anno a Madrid. Il triestino è stato ospite dell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. Il momento attuale dopo una serie di acciacchi e problemi fisici: “Ho vissuto un periodo di alti e bassi con due infortuni, uno dei quali dopo la gara di Madrid più importante e che mi ha tenuto fuori dai giochi per un bel po’ di mesi. Poi un altro quest’inverno prima dei Campionati italiani alla caviglia, che mi ha fatto rimanere a casa e saltare tutta la stagione indoor.🔗 Leggi su Oasport.it
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