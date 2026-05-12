Simone Biasutti | So di valere i 17 metri La mia carriera è concentrata su Los Angeles 2028

Simone Biasutti è convinto di poter superare i 17 metri nel salto triplo e ha dichiarato che la sua carriera è focalizzata sui Giochi di Los Angeles 2028. La disciplina del salto triplo sta dando molte soddisfazioni all’atletica italiana, con Biasutti tra gli atleti più promettenti. Recentemente ha ottenuto risultati di rilievo e si prepara per le prossime sfide agonistiche in vista delle Olimpiadi del 2028.

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