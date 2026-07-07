Firenze posti auto spariti e viabilità stravolta per il cantiere mai partito da 4 mesi

Notizia in breve

Da quasi quattro mesi, i posti auto lungo via dei Conti a Firenze sono scomparsi e la viabilità è stata completamente modificata. Il cantiere annunciato per questa strada, che avrebbe dovuto portare a lavori, non è mai iniziato. Il comitato Area Duomo chiede ora all’amministrazione comunale di rivedere l’inversione del senso di marcia, sostenendo che le ragioni che avevano portato a quella scelta non sono più valide.