Firenze posti auto spariti e viabilità stravolta per il cantiere mai partito da 4 mesi
Da quasi quattro mesi, i posti auto lungo via dei Conti a Firenze sono scomparsi e la viabilità è stata completamente modificata. Il cantiere annunciato per questa strada, che avrebbe dovuto portare a lavori, non è mai iniziato. Il comitato Area Duomo chiede ora all’amministrazione comunale di rivedere l’inversione del senso di marcia, sostenendo che le ragioni che avevano portato a quella scelta non sono più valide.
A quasi quattro mesi dall’inversione del senso di via dei Conti a Firenze, il comitato Area Duomo torna a chiedere al Comune di Firenze di rivedere il provvedimento, sostenendo che siano venuti meno i presupposti che avevano spinto a quella decisione. La modifica era stata motivata dalla prevista chiusura di via Zannetti per consentire lavori nell’area del museo di Casa Martelli, ma il cantiere non è mai partito e la strada è tuttora teoricamente aperta in direzione di via Cerretani. «Tant’è che alcuni bus la prendono comunque, nonostante i divieti, esasperati dalle code» spiega Marco Giannoni, portavoce del comitato. I residenti ricordano che l’inversione del senso di marcia di via dei Conti abbia comportato la soppressione di cinque posti auto a loro riservati in via Cerretani. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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