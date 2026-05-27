Scatta il Nameless | viabilità di Lecco stravolta per tre giorni

Notizia in breve

Per tre giorni, da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno, la viabilità a Lecco sarà modificata per il festival musicale Nameless. Le strade cittadine subiranno cambiamenti nelle direttrici di traffico per consentire lo svolgimento dell’evento. Le autorità hanno istituito deviazioni e restrizioni di sosta in diverse zone della città durante tutto il fine settimana. La circolazione normale sarà ripristinata a partire da martedì 2 giugno.