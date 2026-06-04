Fasano chiama Tarantino | Il cantiere del Nautico in comodato d’uso per 300 posti auto

Notizia in breve

Il sindaco di Gallipoli ha annunciato che il cantiere del Nautico sarà utilizzato in comodato d’uso per 300 posti auto. La decisione riguarda un progetto già avviato, con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi di sosta in città. L’iter è in corso prima della ufficializzazione del nuovo consiglio comunale, e rientra tra le promesse fatte durante la campagna elettorale. Nessuna data di inizio o conclusione è stata ancora comunicata.