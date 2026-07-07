Questa mattina, intorno alle 07:30, un incendio si è sviluppato negli uffici del primo piano dell’Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli, in via di Santo Spirito a Firenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non sono state segnalate vittime o feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

FIRENZE – Un incendio ha colpito questa mattina l’Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli, situato in via di Santo Spirito a Firenze. L’allarme è scattato intorno alle 07,30, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco. La squadra, proveniente dalla sede centrale del comando cittadino, è entrata nell’edificio e ha domato le fiamme. Il rogo si è sviluppato al primo piano della struttura scolastica, coinvolgendo in modo specifico due ambienti: l’ufficio amministrativo e l’ufficio dedicato alla didattica. I danni riportati dai locali sono rilevanti e hanno interessato anche alcuni affreschi custoditi all’interno delle stanze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Firenze, incendio all’Istituto Machiavelli: fiamme negli uffici del primo piano

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