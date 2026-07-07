Firenze in acquerello alla Biblioteca Spadolini la personale di Debora Ferruzzi Caruso
Una mostra di acquerelli dedicata a Firenze e ai suoi dintorni è stata inaugurata ieri pomeriggio nella Sala Spadolini della Biblioteca Spadolini Nuova Antologia. L’esposizione, intitolata “Passeggiando attraverso Firenze e dintorni”, presenta le opere di Debora Ferruzzi Caruso. La cerimonia di apertura ha visto un’alta affluenza di pubblico, che ha riempito la sala. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile secondo le indicazioni della biblioteca.
Firenze, 7 luglio 2026 — Pubblico numeroso, fino a riempire la Sala Spadolini della biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, ieri pomeriggio per l’inaugurazione della mostra personale di pittura ad acquerello di Debora Ferruzzi Caruso, dal titolo “ Passeggiando attraverso Firenze e dintorni”. L’esposizione, ospitata nella sede di via Pian dei Giullari 36A, propone un itinerario pittorico intimo e luminoso attraverso Firenze, i suoi giardini, i suoi scorci, le colline e i paesaggi che la circondano. Negli acquerelli di Ferruzzi Caruso, la città appare come un organismo vivo, attraversato dal tempo e dalla delicatezza delle stagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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