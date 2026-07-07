firenze in acquerello alla biblioteca spadolini la personale di debora ferruzzi caruso

Notizia in breve

Una mostra di acquerelli dedicata a Firenze e ai suoi dintorni è stata inaugurata ieri pomeriggio nella Sala Spadolini della Biblioteca Spadolini Nuova Antologia. L’esposizione, intitolata “Passeggiando attraverso Firenze e dintorni”, presenta le opere di Debora Ferruzzi Caruso. La cerimonia di apertura ha visto un’alta affluenza di pubblico, che ha riempito la sala. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile secondo le indicazioni della biblioteca.