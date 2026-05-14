Debora Villa arriva a Firenze con ComedyDeb

Debora Villa si presenta a Firenze con il suo nuovo spettacolo, “ComedyDeb”, scritto in collaborazione con Andrea Sambucco e distribuito da Produzioni Timide. L’attrice e comica porta sul palco un programma che combina comicità e nuove interpretazioni, offrendo al pubblico una serata di intrattenimento. La tournée include diverse date e rappresentazioni in diverse città italiane, con un’attenzione particolare al pubblico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui