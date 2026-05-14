Debora Villa arriva a Firenze con ComedyDeb

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Debora Villa si presenta a Firenze con il suo nuovo spettacolo, “ComedyDeb”, scritto in collaborazione con Andrea Sambucco e distribuito da Produzioni Timide. L’attrice e comica porta sul palco un programma che combina comicità e nuove interpretazioni, offrendo al pubblico una serata di intrattenimento. La tournée include diverse date e rappresentazioni in diverse città italiane, con un’attenzione particolare al pubblico locale.

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Debora Villa arriva a Firenze con ComedyDeb, il nuovo spettacolo scritto insieme ad Andrea Sambucco e distribuito da Produzioni Timide. L’appuntamento è fissato per il 16 maggio 2026 al Teatro Puccini. Una piattaforma streaming dell’anima, un catalogo surreale sospeso tra Netflix e l’aldilà, dove.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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