Donata alla Fondazione Spadolini la collezione di soldatini storici di Alessandro Delfino

Il 18 maggio 2026, una collezione composta da numerosi soldatini storici è stata consegnata alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. La collezione appartiene a un collezionista e comprende modelli che rappresentano vari periodi e conflitti. La consegna è avvenuta a Firenze e riguarda un insieme di pezzi di artigianato storico. La fondazione ha ricevuto l’intera collezione per inserirla nel proprio patrimonio culturale.

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Firenze, 18 maggio 2026 – Una piccola armata di storia, memoria e artigianato entra a far parte del patrimonio della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. È stata infatti donata alla Fondazione una parte della collezione di soldatini in piombo raccolta nel corso della vita dall’avvocato Alessandro Delfino, appassionato collezionista, oggi ricordato attraverso un fondo che restituisce al pubblico il fascino di un mondo minuzioso e sorprendente. La donazione è stata voluta dalla moglie, Maria Pia in memoria del marito, con l’obiettivo di assicurare ai pezzi una corretta conservazione e, soprattutto, di renderli visibili ai visitatori. I... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donata alla Fondazione Spadolini la collezione di soldatini storici di Alessandro Delfino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Donata alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia l’opera d’arte “Scogliera sul Quercetano”Firenze, 12 marzo 2026 – Donata ieri mattina alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia l’opera “Scogliera sul Quercetano”, olio su tavola della... Firenze, alla Fondazione Spadolini l’incontro ‘Riforma della Giustizia’Firenze, 28 febbraio 2026 - Venerdì 6 marzo dalle 15,30 alle 18,30, la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (via Pian dei Giullari... Donata alla Fondazione Spadolini la collezione di soldatini storici di Alessandro DelfinoIl fondo, raccolto dall’avvocato fiorentino nel corso dell’intera esistenza, è stato donato dalla moglie Maria Pia ed è ora esposto al pubblico a Pian dei Giullari, nella sede della Biblioteca della F ... lanazione.it Donata alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia l’opera d’arte Scogliera sul QuercetanoFirenze, 12 marzo 2026 – Donata ieri mattina alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia l’opera Scogliera sul Quercetano, olio su tavola della dimensione di 62x40 cm, datato 1932 e firmato dal ... lanazione.it