Firenze e Pisa giugno da record | superato il milione di passeggeri

A giugno, gli aeroporti di Firenze e Pisa hanno superato il milione di passeggeri, registrando un aumento del 3,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È il miglior giugno di sempre per il sistema aeroportuale toscano, con numeri record che evidenziano una crescita significativa. I due scali hanno gestito insieme oltre un milione di persone, consolidando il mese come il più trafficato di sempre in questa regione.

Il sistema aeroportuale toscano ha archiviato il mese di giugno con numeri record. Gli scali di Firenze e Pisa hanno gestito complessivamente oltre un milione di passeggeri, segnando un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermandosi come il miglior mese di giugno di sempre. Il trend positivo è stato trainato sia dai collegamenti internazionali, cresciuti del 4,7%, sia da quelli nazionali, che hanno registrato un aumento dell’1,7%. L’andamento registrato nel sesto mese dell’anno consolida un primo semestre già caratterizzato da dati storici. Da gennaio a giugno, il sistema aeroportuale ha superato i 4,8 milioni di passeggeri, con una crescita complessiva del 5,9% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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