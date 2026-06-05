A maggio, gli aeroporti toscani hanno superato per la prima volta il milione di passeggeri in un mese, con un incremento del 5,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. È il primo mese nella storia della regione a raggiungere questa soglia, segnando un record di traffico aereo. La crescita si riferisce all’intero sistema aeroportuale toscano, che include più strutture. I dati sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità aeroportuali locali.

FIRENZE – Il Sistema Aeroportuale Toscano archivia un mese storico. Per la prima volta in assoluto gli aeroporti in Toscana hanno superato la soglia del milione di passeggeri in un singolo mese, registrando a maggio una crescita del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’incremento complessivo è stato trainato in modo particolare dal segmento internazionale, che ha mostrato un aumento del 6,2%, mentre il mercato nazionale ha segnato una progressione più contenuta ma comunque positiva dell’1,2%. Considerando i primi cinque mesi del 2026, la rete che unisce gli scali di Firenze e Pisa ha superato i 3,7 milioni di passeggeri complessivi, con un balzo in avanti del 6,5% nel confronto con l’anno precedente, grazie a una serie di primati mensili consecutivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Aeroporti in Toscana da record: superato il milione di passeggeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Febbraio da record per Toscana Aeroporti 543mila passeggeriA febbraio, Toscana Aeroporti ha registrato 543 mila passeggeri tra gli scali di Firenze e Pisa, stabilendo il record storico per questo mese.

Un anno record per gli aeroporti calabresi, Reggio sfiora il milione di passeggeri con 977.984 transitiGli aeroporti calabresi hanno registrato un totale di quasi un milione di passeggeri, con 977.

Temi più discussi: Aeroporto, Toscana Aeroporti replica a Sesto: Nessuna scorciatoia, l’iter dura da 12 anni; Trasporti: Toscana Aeroporti, morosità e ripercussioni su gestione sistema; Toscana Aeroporti pronta al nuovo masterplan per Firenze; Aeroporto di Firenze, a maggio quasi 400mila passeggeri.

Toscana Aeroporti raggiunge nuovi record di traffico a maggio(Teleborsa) - Nel mese di maggio il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri con una crescita del +5,6% in confronto allo stesso mese del 2025. L ... finanza.repubblica.it

#SpaziCommerciali - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Toscana & Dolomiti reddit

Toscana Aeroporti, gennaio da record: superata quota 500mila passeggeriFirenze, 6 febbraio 2026 – Nuovo record mensile per Toscana Aeroporti che inizia il nuovo anno superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio. Lo comunica la stessa ... lanazione.it