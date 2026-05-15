Toscana Aeroporti resoconto intermedio gestione | record passeggeri a Pisa e Firenze

Il Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026, con la presidenza di Marco Carrai. Nel documento vengono riportati i dati relativi ai passeggeri transitati negli aeroporti di Pisa e Firenze, che hanno registrato un numero record di utenti in questa prima parte dell’anno. I dati ufficiali mostrano un aumento dei passeggeri rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente e una crescita nelle operazioni di volo.

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Toscana Aeroporti, resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026 approvato dal Consiglio di amministrazione presieduto da Marco Carrai. Nel primo trimestre del 2026 traffico passeggeri ai massimi storici sia per l’aeroporto di Firenze che per quello di Pisa, entrambi gestiti da Toscana Aeroporti, la società presieduta da Marco Carrai. Traffico passeggeri ai massimi storici nel primo trimestre 2026 per gli aeroporti di Pisa e Firenze con un milione 749mila passeggeri (+7,1% sul 2025), superiore alla media del sistema aeroportuale italiano (+4,9%). Record raggiunti dal Galilei di Pisa con poco più di un milione di passeggeri. E dal Vespucci con poco più di 700mila passeggeri, +7,4%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Toscana Aeroporti, resoconto intermedio gestione: record passeggeri a Pisa e Firenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Toscana Aeroporti, è record: quasi 10 milioni di passeggeri negli scali di Pisa e FirenzeApprovato dal consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio 2025. Febbraio da record per Toscana Aeroporti 543mila passeggeriEnnesimo primato per Toscana Aeroporti che a febbraio ha registrato 543 mila passeggeri in transito nei due scali di Firenze e Pisa, raggiungendo il... Aeroporto, nuovo record storico di passeggeri nel primo trimestre dell'annoEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... firenzetoday.it Toscana Aeroporti. Passeggeri a +13,9%Il cda di Toscana Aeroporti spa ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024 con un netto miglioramento della redditività trainato dal record di traffico passeggeri pari a 1,5 ... lanazione.it