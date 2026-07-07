Un uomo di Catania, travestito da finanziere, ha tentato di truffare un malcapitato e poi è fuggito sull’autostrada A19. Durante la corsa, ha speronato l’auto della polizia e ha cercato di scappare. La fuga si è conclusa con il suo arresto, dopo un inseguimento che ha coinvolto diverse pattuglie. L’uomo è accusato di truffa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di mezzi di servizio.

Fuga rocambolesca e arresto per un uomo di Catania accusato di truffa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di mezzi erariali: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Palermo lungo l’autostrada A19. L’uomo, 40 anni, è stato fermato dopo un inseguimento e trovato in possesso di monili sottratti con il raggiro del finto appartenente alle forze dell’ordine. L’inseguimento sulla A19 Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Mobile di Palermo ha notato una Fiat Panda procedere in modo pericoloso lungo Viale della Regione Siciliana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finto finanziere compie una truffa, poi la fuga sull'A19: speronata l'auto della polizia, arrestato

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Ecco lo schema tipico della truffa finanziaria dellSMS per bloccare il bonifico

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