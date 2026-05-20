Colpo nell’Anconetano con la truffa del finto finanziere poi la fuga in Campania con 15mila euro | in due nei guai
Due uomini sono stati coinvolti in un episodio di truffa nell’Anconetano, dove hanno usato la scusa di un controllo fiscale per convincere un uomo di 62 anni a consegnare oltre 15mila euro in contanti. Dopo aver ottenuto il denaro, i due si sono allontanati in direzione del Sud Italia. Le autorità stanno investigando sull’accaduto e cercano di ricostruire i dettagli della vicenda. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.
MORRO D'ALBA - Con la scusa di presunti controlli fiscali, si sarebbero fatti consegnare oltre 15mila euro in contanti da un 62enne dell’Anconetano, per poi fuggire verso il Sud Italia. I Carabinieri li hanno rintracciati e fermati nel Casertano nel giro di poche ore, recuperando più di 11mila. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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