Colpo nell’Anconetano con la truffa del finto finanziere poi la fuga in Campania con 15mila euro | in due nei guai

Due uomini sono stati coinvolti in un episodio di truffa nell’Anconetano, dove hanno usato la scusa di un controllo fiscale per convincere un uomo di 62 anni a consegnare oltre 15mila euro in contanti. Dopo aver ottenuto il denaro, i due si sono allontanati in direzione del Sud Italia. Le autorità stanno investigando sull’accaduto e cercano di ricostruire i dettagli della vicenda. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

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