Tenta la truffa del finto finanziere arrestata una 23enne

Una donna di 23 anni è stata arrestata a Firenze dopo aver tentato di ingannare un uomo di 84 anni fingendosi un finanziere. La truffa, basata sulla richiesta di denaro con la scusa di un’indagine ufficiale, non è andata a buon fine. La giovane è stata fermata dalle forze dell’ordine poco dopo aver tentato di mettere in atto la frode. La vittima non ha subito alcuna perdita.

Firenze, 23 maggio 2026 – Cerca di raggirare un uomo di 84 anni con la tecnica del finto finanziere, ma il tentativo di truffa va a vuoto. Una 23enne è stata arrestata a Firenze dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un sedicente finanziere il quale la invitava a recuperare monili e oggetti preziosi presenti in casa per un’attività di indagine in corso. Poco dopo, la giovane ha raggiunto la casa dell’84enne in un condominio. La 23enne, qualificandosi come appartenente alla guardia di finanza e mostrando anche un tesserino che aveva alla cintura, avrebbe chiesto la consegna dell’oro recuperato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tenta di truffare coppia di anziani con la tecnica del finto finanziere: arrestato un 33enne

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