fincantieri leader nella subacquea

Notizia in breve

Fincantieri ha annunciato l'acquisizione di quattro aziende nel settore della subacquea, creando un gruppo da 1,1 miliardi di euro che opera sia nel civile che nel militare. La mossa rafforza la posizione dell'azienda come leader internazionale nel settore marittimo e subacqueo. L'operazione mira a consolidare la presenza nel mercato globale e a sviluppare capacità tecnologiche avanzate nel settore. La nuova realtà coinvolge diverse aziende specializzate in sistemi e tecnologie subacquee.