Fincantieri leader nella subacquea
Fincantieri ha annunciato l'acquisizione di quattro aziende nel settore della subacquea, creando un gruppo da 1,1 miliardi di euro che opera sia nel civile che nel militare. La mossa rafforza la posizione dell'azienda come leader internazionale nel settore marittimo e subacqueo. L'operazione mira a consolidare la presenza nel mercato globale e a sviluppare capacità tecnologiche avanzate nel settore. La nuova realtà coinvolge diverse aziende specializzate in sistemi e tecnologie subacquee.
Grandi manovre sotto i mari. Fincantieri cala un poker nella subacquea e dà vita a un campione internazionale da 1,1 miliardi che opera nel settore civile e militare, proiettando l'Italia tra i leader nel dominio dei mari. Il tutto, anticipando di poche ore la mossa di Thales che rilancia sui droni marittimi di Exail acquisendone il 35,5%. Nel dettaglio l'operazione tricolore passa dall'acquisto di ben quattro società per 600 milioni e conferma la visione del gruppo guidato da Pierroberto Folgiero che si fonda sul «connettere, proteggere e governare il dominio subacqueo attraverso un ecosistema integrato di servizi, droni, sensori, telecomunicazioni, sistemi di difesa e piattaforme strategiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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