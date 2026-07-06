Fincantieri ha annunciato quattro acquisizioni nel settore subacqueo, creando un polo composto da otto aziende. L’insieme delle società coinvolte registra ricavi di circa 1,1 miliardi di euro e un EBITDA di 200 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è di sviluppare un “campione internazionale” nel settore, consolidando la presenza nel mercato della subacquea attraverso questa serie di operazioni. Le società acquisite operano in diverse aree della subacquea, contribuendo alla crescita complessiva del gruppo.

Con quattro acquisizioni Fincantieri punta a creare un “campione internazionale” nel settore della subacquea. Con le quattro acquisizioni annunciate ( Next Geosolutions, WSense, Graal Tech e Defcomm ), infatti, Fincantieri dà vita a un polo della subacquea con otto aziende, una presenza in Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia ed Emirati Arabi Uniti, 1500 professionisti e ricavi pro forma 2026 di 1,1 miliardi di euro. È quanto indica il gruppo dopo l’annuncio delle operazioni di M&A per rafforzarsi nel segmento underwater che nel 2025 ha registrato ricavi per 667 milioni di euro e ha inciso per il 6,7% dei ricavi sul portafoglio del gruppo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fincantieri crea polo subacquea con 8 aziende, 1,1 mld ricavi e 200 mln ebitda

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