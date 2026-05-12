Fincantieri boom di ordini | Shopping nella subacquea

Fincantieri ha registrato un aumento significativo di ordini, raggiungendo un record storico grazie a contratti già firmati e lettere di intenti. Questa crescita ha portato il gruppo a rivedere al rialzo le previsioni per il 2026. La società ha sottolineato un incremento nel settore delle attività subacquee, con un incremento di contratti e progetti in corso. I risultati sono stati annunciati attraverso una comunicazione ufficiale dell’azienda.

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Il business di Fincantieri gira e il record storico raggiunto tra contratti già firmati e lettere di intenti ha permesso al gruppo di rialzare le stime 2026. Non abbastanza per il mercato con il titolo che ha chiuso in calo di quasi un punto (-0,92%) nonostante le parole dell'ad Pierroberto Folgiero che, nel corso della call con gli analisti, ha espresso agli investitori un concetto chiave: «Nei prossimi mesi chiuderemo contratti nella difesa per 5 miliardi e vediamo nella difesa navale uno sviluppo a lungo termine che va al di là dei conflitti in corso». Insomma, il gruppo - così come il titolo - non devono essere in balìa della volatilità geopolitica perché la rotta è tracciata con una visibilità di consegne fino al 2039.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fincantieri, boom di ordini: "Shopping nella subacquea" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fincantieri consegna alla Marina Militare Nave Tritone: nuova frontiera della difesa subacqueaPresenti alla cerimonia di consegna l’Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, Comandante logistico della Marina Militare, l’Ammiraglio Ispettore... Boom di ordini pet: i gatti dominano il delivery, superano i caniL’esigenza di ottimizzare i tempi della gestione domestica sta trasformando radicalmente il mercato del benessere animale, con una preferenza marcata... Si parla di: Boom di ordini, Fincantieri rivede al rialzo le stime 2026; Fincantieri, la trimestrale in arrivo farà ripartire il titolo?. Fincantieri alza i target 2026. Nuovi ordini per 11 miliardi in 4 mesi sopra il target annuoMigliorano Ebitda e indebitamento nei primi tre mesi dell’anno. L’ad Folgiero: «Risultati confermano coerenza e forza del percorso di crescita del gruppo» ... ilsole24ore.com