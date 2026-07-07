Durante l’estate, i trattamenti di medicina estetica come filler di acido ialuronico, biorivitalizzazione e botox sono sconsigliati prima dell’esposizione al sole. Questi interventi possono aumentare la sensibilità della pelle ai raggi UV e favorire reazioni indesiderate. È consigliabile attendere almeno due settimane dopo il trattamento prima di esporsi al sole diretto. La protezione solare e le precauzioni sono fondamentali per prevenire danni e complicanze cutanee.

C ’è qualcosa di profondamente affascinante nel nostro rapporto con il sole. Lo cerchiamo, lo desideriamo, lo inseguiamo. È un vero regolatore biologico e ci porta vari benefici. La sintesi cutanea della vitamina D è probabilmente quello più noto perché favorisce l’assorbimento del calcio, modula il sistema immunitario, ha un ruolo nella prevenzione di alcune patologie croniche e sembra influenzare anche l’umore e la funzione muscolare. Poi riduce il rischio di disturbi dell’umore stagionali e migliora la percezione di benessere e ha un effetto immunomodulante sulla pelle. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: provoca il fotoaging che è una delle cause della comparsa delle rughe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Filler di acido ialuronico, biorivitalizzazione, botox: quali trattamenti di medicina estetica sono consigliati in estate, per prevenire i danni del sole? Parola alla dottoressa Donati

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Pelle prima dei 30 anni: 3 trattamenti di medicina estetica

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