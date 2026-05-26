Trattamenti di medicina estetica in primavera estate? Si possono fare! Non tutti

Da vanityfair.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la primavera e l’estate si possono continuare a fare trattamenti di medicina estetica, ma non tutti. I filler di acido ialuronico e i biorivitalizzanti possono essere eseguiti senza interruzioni. Anche i trattamenti per rassodare e scolpire il corpo sono praticabili in questo periodo.

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Nessuno stop per filler di acido ialuronico e biorivitalizzanti, ma anche a trattamenti di medicina estetica per rassodare e scolpire il corpo. No tassativo, invece, a peeling chimici aggressivi e laser ablativi. Ecco cosa si può fare in vista delle vacanze (e anche durante) +++dropcap Con l’arrivo dell’estate cambia anche il calendario della medicina estetica. Se nei mesi più freddi laser, peeling profondi e trattamenti resurfacing rappresentano alcune delle procedure più richieste, durante la stagione calda molti protocolli vengono temporaneamente sospesi e rimandati all’autunno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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