Fiesole omaggio a Lucio Dalla al Teatro Romano
Un omaggio a Lucio Dalla si è tenuto al Teatro Romano di Fiesole. L’evento ha visto protagonisti artisti e musicisti che hanno riproposto le sue canzoni. La serata ha ricordato il cantautore con interpretazioni dal vivo di brani storici e inediti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando un pubblico vario. La performance si è conclusa con un applauso generale, senza ulteriori interventi o dichiarazioni ufficiali.
Fiesole (Firenze), 6 luglio 2026 - Cosa succede quando l'animale da palcoscenico più amato d’Italia incontra un intellettuale rigorosissimo, ex partigiano e poeta in lotta contro il sistema? La risposta è in La macchina del suono. Automobili e altre storie, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Fabrizio Checcacci, un viaggio narrativo e musicale che ripercorre il triennio cruciale 1973-1976: quello della collaborazione tra il genio Lucio Dalla e la poesia civile di Roberto Roversi. Andrà in scena al teatro Romano di Fiesole venerdì 10 luglio alle ore 21,15, di e con Fabrizio Checcacci, e con Federico Sagona, Cosimo Zannelli, Roberto Grigiotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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