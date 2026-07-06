fiesole omaggio a lucio dalla al teatro romano

Notizia in breve

Un omaggio a Lucio Dalla si è tenuto al Teatro Romano di Fiesole. L’evento ha visto protagonisti artisti e musicisti che hanno riproposto le sue canzoni. La serata ha ricordato il cantautore con interpretazioni dal vivo di brani storici e inediti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando un pubblico vario. La performance si è conclusa con un applauso generale, senza ulteriori interventi o dichiarazioni ufficiali.