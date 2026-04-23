Irene Grandi in concerto a Fiesole

Irene Grandi ha annunciato le prime tappe del suo tour estivo, intitolato “Fiera di Me 2026”, che prevede una serie di concerti nei principali festival italiani. La cantante si prepara a tornare sui palchi per incontrare il pubblico in diverse città del paese. Le nuove date si inseriscono in un calendario di spettacoli che si svolgeranno durante l’estate, coinvolgendo vari eventi musicali in diverse location.

IRENE GRANDI annuncia le prime date del tour estivo “Fiera di Me 2026” che la riporterà in giro per i festival italiani, in un nuovo abbraccio con il proprio pubblico. La dimensione live è quella che Irene preferisce, grazie a un repertorio che pochi artisti possono vantare, con grandi successi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Irene Grandi (RSI Live Show 2025) - Full concert

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