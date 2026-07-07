Il tribunale ha disposto la restituzione del motoscafo Riva Aquarama a Christian Teismann, coinvolto nel 2021 in un incidente al largo di Salò che ha causato la morte di due persone. Il veicolo, accusato di aver travolto e ucciso un uomo e una donna mentre erano fermi a bordo di un'altra imbarcazione, sarà restituito al proprietario. La decisione è stata presa dopo l'esito del procedimento legale in cui si è stabilito che Teismann potrà riavere il motoscafo.

Brescia, 7 luglio 2026 – Christian Teismann, 57 anni, si vedrà restituire il motoscafo Riva Aquarama che il 19 giugno 2021 al largo di Salò travolse e uccise Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, mentre erano fermi a bordo della loro barca. Alla guida c’era Patrick Kassen, condannato in via definitiva per omicidio colposo a 4 anni e 6 mesi di reclusione, accanto c’era proprio Teismann, il proprietario dello scafo, che è stato condannato a due anni e undici mesi. La Corte d'appello di Brescia, infatti, ha revocato la confisca del motoscafo. I giudici di secondo grado hanno disposto la restituzione del Riva Aquarama al proprietario subordinando il provvedimento alla documentazione dell'avvenuta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'imbarcazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fidanzati travolti e uccisi sul Garda, il tedesco Teismann riavrà il motoscafo “assassino”

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