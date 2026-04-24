Due turisti tedeschi coinvolti in un incidente sul Garda hanno presentato una nuova richiesta legale per ottenere il ritorno del motoscafo Riva, che ritengono troppo rischioso. La causa si concentra sulla presunta pericolosità dell’imbarcazione, in particolare sulla visibilità delle luci di segnalazione che, secondo i ricorrenti, risultano invisibili a qualsiasi velocità di navigazione. La vicenda si aggiunge a un contenzioso iniziato in precedenza, con le parti che si scontrano sulle condizioni di sicurezza del motoscafo.

Brescia, 24 aprile 2026 – Il motoscafo Riva? “Intrinsecamente pericoloso considerando che le luci verdi e rosse non sono mai visibili sulla linea di galleggiamento a qualunque velocità di navigazione”. È la conclusione della perizia dell’ingegnere marittimo Davide Zerbinati sul motoscafo dei manager tedeschi Christian Teissman e Patrick Kassen, che la notte del 19 giugno 2021 falciò sul Garda, nel golfo di Salò, il gozzo in legno di Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 23. I turisti sono stati condannati rispettivamente a 2 anni e 11 mesi e 4 anni e mezzo, e la sentenza è definitiva. Rimane però aperto il capitolo della confisca del motoscafo, alla quale gli imputati si oppongono: Teissman, proprietario dell’imbarcazione, vorrebbe tornarne in possesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fidanzati travolti sul Garda, nuova battaglia legale: i turisti tedeschi rivogliono il motoscafo Riva, ritenuto “intrinsecamente pericoloso”

Notizie correlate

Leggi anche: Bloccati sul sentiero in Valle Cannobina, soccorso in volo per due turisti tedeschi

Alla conquista dei turisti tedeschi. Si punta sul treno veloce da MonacoIn Germania sono presenti anche importanti realtà turistiche della provincia di Forlì-Cesena, per promuovere le vacanze 2026.