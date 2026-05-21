Fidanzati uccisi con 79 coltellate in casa a Lecce | l'assassino si è laureato in Filosofia in carcere

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, due giovani sono stati uccisi con 79 coltellate nella loro abitazione. L'autore del duplice omicidio è un uomo di 26 anni condannato all'ergastolo, già riconosciuto colpevole del delitto. Mentre sconta la pena, ha conseguito una laurea in filosofia in carcere. La vicenda ha attirato l’attenzione su diversi aspetti, tra cui il percorso di studi dell’assassino durante la detenzione. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni sulla condizione dei detenuti e sul sistema penitenziario.

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Antonio De Marco - il 26enne reo condannato per il duplice assassino dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta - ha conseguito una laurea in filosofia in carcere, dove sta scontando l'ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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