Festival FIRE 2026 | inchieste e dibattiti al Pigneto

Da ezrome.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 9 all’11 luglio, nel Parco del Torrione nel quartiere Pigneto, si svolge la quinta edizione del Festival FIRE 2026. L’evento si concentra su inchieste e dibattiti, offrendo uno spazio per approfondire tematiche complesse al di fuori delle semplificazioni online. La manifestazione invita il pubblico a partecipare a incontri e discussioni, puntando a fornire strumenti per comprendere meglio la realtà.

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Nel cuore del quartiere Pigneto, torna un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere la realtà oltre le semplificazioni del web. Dal 9 all’11 luglio, il Parco del Torrione ospita la quinta edizione di FIRE 2026, il Festival di inchiesta e reportage. L’iniziativa è curata dal collettivo Centro di giornalismo permanente (Cgp) ed è pensata per offrire uno spazio di riflessione critica, lontano dalle logiche di polarizzazione dei social network. Come spiegato dagli organizzatori, l’obiettivo è uscire dalle bolle digitali che confermano costantemente le nostre opinioni, per riportare l’informazione alla sua funzione originaria di dibattito collettivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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