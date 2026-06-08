Forlì2035 propone tre incontri tra dibattiti cinema e inchieste sul cibo | Vogliamo fare rete e costruire comunità

Notizia in breve

L'associazione Forlì2035 organizza tre eventi pubblici che includono dibattiti, proiezioni cinematografiche e inchieste sul cibo. Gli incontri si concentrano su questioni come il rapporto tra giovani e politica, le disuguaglianze globali e le tematiche alimentari. L’obiettivo è creare reti tra i partecipanti e rafforzare il senso di comunità. Gli eventi sono aperti a tutti e si svolgeranno nel corso di alcune settimane.