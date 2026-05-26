‘Cinema e Prog un aperitivo da Oscar' serata speciale dedicata agli appassionati di cinema e musica

A Jolanda di Savoia si svolge una serata dedicata agli appassionati di cinema e musica, intitolata “Cinema e Prog, un aperitivo da Oscar”. L’evento prevede un aperitivo accompagnato da proiezioni e musica dal vivo, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale e di svago. La serata si terrà in una location centrale del paese, con ingresso libero e aperto a tutti gli interessati.

Jolanda di Savoia si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata agli appassionati di cinema, musica e convivialità. Sabato 30 avrà luogo ‘Cinema e Prog, un aperitivo da Oscar’, un evento che unirà cultura, intrattenimento e socialità in un percorso coinvolgente tra immagini e grandi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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