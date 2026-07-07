Festival Benevento Città Spettacolo presentato il logo della 47ª edizione

È stato presentato il logo ufficiale della 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, che si terrà dal 25 al 30 agosto 2026. La presentazione è avvenuta alla presenza della presidente della Fondazione, del direttore e del Consiglio di Amministrazione. La manifestazione si svolgerà nella città di Benevento e coinvolgerà diverse forme di spettacolo. La fondazione ha annunciato il nuovo logo durante un evento dedicato.

Tempo di lettura: 2 minuti La presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Rossella Del Prete, il direttore, Renato Giordano, e tutto il CdA presentano il logo ufficiale della 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, in programma dal 25 al 30 agosto 2026. Il tema della nuova edizione sarà “Mediterraneo”, proposto da Maurizio De Giovanni, consigliere del Comitato di indirizzo della Fondazione, che sarà protagonista della serata inaugurale con un suo spettacolo. Tema. Il Mediterraneo rappresenta da sempre un luogo di incontro, di dialogo e di contaminazione tra popoli, culture e tradizioni. Un mare che unisce e che racconta storie attraverso la musica, il teatro, l’arte, la letteratura, i sapori, le lingue e le identità che da secoli convivono sulle sue sponde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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