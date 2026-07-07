Fery-Dimitrov | highlights Wimbledon

Da video.gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arthur Fery ha sconfitto Grigor Dimitrov in cinque set, in un match durato quasi quattro ore. Con questa vittoria, è diventato il primo tennista britannico wild card maschile a raggiungere i quarti di finale in un torneo del Grande Slam nell’era Open. La partita si è svolta sui campi di Wimbledon, con Fery che ha superato Dimitrov, ex top 10, in un incontro molto lungo e combattuto.

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Arthur Fery batte Grigor Dimitrov in 5 meravigliosi set durati quasi 4 ore: è la prima wild card britannica maschile a raggiungere i quarti di finale in un Major nell'era Open. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Fery-Dimitrov: gli highlights | Wimbledon

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