Fery-Dimitrov | highlights Wimbledon

Notizia in breve

Arthur Fery ha sconfitto Grigor Dimitrov in cinque set, in un match durato quasi quattro ore. Con questa vittoria, è diventato il primo tennista britannico wild card maschile a raggiungere i quarti di finale in un torneo del Grande Slam nell’era Open. La partita si è svolta sui campi di Wimbledon, con Fery che ha superato Dimitrov, ex top 10, in un incontro molto lungo e combattuto.