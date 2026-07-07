Ferrari Trento inaugura un nuovo Spazio Bollicine all’aeroporto di Fiumicino

Notizia in breve

Ferrari Trento ha aperto un nuovo Ferrari Spazio Bollicine all’interno dell’aeroporto di Fiumicino. La struttura è situata nel principale scalo italiano, rivolgendosi a un pubblico internazionale e interessato alla qualità. L’inaugurazione è avvenuta il 7 luglio 2026. La presenza del brand nel terminal mira a offrire un punto di riferimento per gli appassionati di bollicine e viaggiatori in transito.