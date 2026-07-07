Ferrari Trento inaugura un nuovo Spazio Bollicine all’aeroporto di Fiumicino
Ferrari Trento ha aperto un nuovo Ferrari Spazio Bollicine all’interno dell’aeroporto di Fiumicino. La struttura è situata nel principale scalo italiano, rivolgendosi a un pubblico internazionale e interessato alla qualità. L’inaugurazione è avvenuta il 7 luglio 2026. La presenza del brand nel terminal mira a offrire un punto di riferimento per gli appassionati di bollicine e viaggiatori in transito.
Fiumicino, 7 luglio 2026 – Ferrari Trento inaugura un nuovo Ferrari Spazio Bollicine all’interno dell’ Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, scegliendo il più importante hub italiano per un format dedicato a un pubblico internazionale, sofisticato e attento alla qualità. Situato proprio al di sopra delle boutique del lusso, nell’area extra Schengen del Terminal 3, il nuovo spazio nasce in collaborazione con Areas MyChef per offrire ai viaggiatori un’esperienza di ospitalità di alto livello che coniuga il mondo delle bollicine di montagna con la migliore tradizione gastronomica italiana. Il nuovo Ferrari Spazio Bollicine a Fiumicino. Il progetto esprime a 360 gradi l’identità della Casa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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