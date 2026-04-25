Ravenna | venerdì 1 maggio inaugura il nuovo spazio multifunzionale all’ex Amga

Venerdì 1 maggio a Ravenna si terrà l'inaugurazione di un nuovo spazio multifunzionale situato nell’edificio ex Amga, tra via Sant’Alberto e via Venezia. L’intervento ha riguardato lavori di restauro e rigenerazione urbana, portando alla riqualificazione di un’area storica della città. L’apertura sarà accompagnata da un evento pubblico che coinvolgerà la comunità locale e le autorità.

Ravenna, 25 aprile 2026 – A conclusione di un importante intervento di restauro e rigenerazione urbana, venerdì prossimo (1° maggio) si terrà a Ravenna il taglio del nastro del nuovo spazio multifunzionale ricavato all’interno dell’ edificio ex Amga, tra via Sant’Alberto e via Venezia. Lo storico immobile, risalente al 1863 e unico edificio ancora esistente dell’antico complesso delle Officine del Gas, è stato recuperato da SGS Holding con l’obiettivo di trasformarlo in una sede dedicata a congressi, eventi e incontri pubblici. I lavori di restauro sono iniziati nel gennaio dello scorso anno. Con una superficie pari a circa 250 metri quadrati, l’edificio ospiterà al piano terra una sala convegni da circa 80 posti, con sedute removibili e la possibilità, all’occorrenza, di predisporre tavoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna: venerdì 1 maggio inaugura il nuovo spazio multifunzionale all’ex Amga Notizie correlate DesTEENazione: inaugurato un nuovo spazio multifunzionale per gli adolescentiUna nuova realtà destinata ai giovani tra gli 11 e i 18 anni, il procuratore Di Palma: "I luoghi di aggregazione sono importanti perchè capaci di... Inaugurato il nuovo spazio multifunzionale allo Sperone, Piazzese: "Segnale concreto per la II circoscrizione"L’inaugurazione del nuovo spazio multifunzionale di via Padre Spoto, nel quartiere Sperone, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il weekend spicca il volo con gli aquiloni di Cervia: dalle sagre ai mercatini, tutti gli appuntamenti del fine settimana; Micro&Macro; Torna il concerto del Primo Maggio in piazza a Latina; 1°maggio a Bologna: gli eventi da non perdere per la Festa del Lavoro. Ravenna: venerdì 1 maggio inaugura il nuovo spazio multifunzionale all’ex AmgaCon una superficie pari a circa 250 metri quadrati, l’edificio ospiterà al piano terra una sala convegni da circa 80 posti, con sedute removibili e la possibilità, all’occorrenza, di predisporre tavol ... ilrestodelcarlino.it #Livorno #news #notizie #sport #basket #SerieB #PielleLivorno #LivornoRavenna @MassimoLandi7 La Pielle Livorno chiude la stagione regolare al PalaMacchia contro Ravenna x.com Canile Comunale di Ravenna - facebook.com facebook