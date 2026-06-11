hair salon inaugura il nuovo spazio benessere a senago

Il nuovo spazio benessere di un salone di parrucchieri è stato inaugurato a Senago il 7 giugno 2026. L'apertura si è svolta in via Martinelli 49, segnando un passo avanti nella crescita professionale dell’azienda. La struttura combina servizi di cura della persona e attenzione al benessere, frutto di anni di esperienza nel settore. L’evento ha coinvolto clienti e collaboratori, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura.

Un progetto che unisce esperienza, visione e cura della persona nel cuore di Senago.. L’inaugurazione del nuovo Hair Salon di Ilaria Ancora, avvenuta il 7 giugno 2026 in via Martinelli 49 a Senago, segna l’inizio di una fase professionale matura, consapevole e profondamente radicata nell’esperienza. Dopo anni dedicati all’hairstyling e alla cura della persona, la titolare apre uno spazio che non è soltanto un salone, ma un progetto identitario: il risultato di un percorso costruito con dedizione, studio e una passione che si è trasformata in visione imprenditoriale. Un sogno che diventa luogo. Nel corso della giornata inaugurale, Ilaria Ancora ha voluto restituire il senso di questo traguardo, ringraziando la propria famiglia – in particolare i genitori – per il sostegno costante che ha accompagnato ogni passo del suo cammino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Aurenor Salon inaugurated by Actor Atharvaa Chennai

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