Il filming day della Ferrari a Monza provata la nuova ala

A Monza si è svolto il giorno di riprese della Ferrari, durante il quale è stata testata una nuova ala aerodinamica. La pausa delle gare sta per concludersi e la Formula 1 si avvicina al prossimo appuntamento a Miami, previsto per il 3 maggio. Le immagini mostrano le attività del team nelle ore di prove e verifica del nuovo componente della vettura.

La lunga sosta sta per finire, la Formula 1 si prepara a tornare in pista per il gran premio di Miami in programma il 3 maggio. L’annullamento dei gran premi in Bahrain e Arabia Saudita a causa del conflitto in Medio Oriente ha consentito alle scuderie di lavorare sulle modifiche e in particolare la Ferrari ha approfittato del già programmato «filming day» per testare le nuove soluzioni nell’autodromo di Monza. Bang PD sotto indagine: cosa sta succedendo davvero al fondatore dei BTS e perché parlare di arresto (per ora) è fuorviante © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il filming day della Ferrari a Monza, provata la nuova ala FERRARI, CHE SORPRESA A MONZA! I DATI SUL NUOVO PACCHETTO Notizie correlate Leggi anche: F1, la Ferrari programma due giorni di test al Mugello. Poi a Monza il filming day con l’ala Macarena Leggi anche: F1, la Ferrari vuole continuare a spingere e fissa un importante filming day a Monza Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ferrari, il filming day a Monza per anticipare il Gp di Miami. Come cambierà la Rossa di Hamilton e Leclerc; F1 | Ferrari: domani nel filming day di Monza raccolta dati per definire la SF-26 per Miami; Ferrari, si accelera sullo sviluppo della SF-26. Pronto il filming day a Monza; F1, Ferrari a Monza: filming day blindato per provare regolamento e aggiornamenti SF-26 - Formula 1. Il filming day della Ferrari a Monza, provata la nuova alaLa lunga sosta sta per finire, la Formula 1 si prepara a tornare in pista per il gran premio di Miami in programma il 3 maggio. L’annullamento dei gran premi in Bahrain e Arabia Saudita a causa del ... panorama.it F1 | Ecco la Ferrari a Monza per il filming day – VIDEOÈ scesa in pista la Ferrari a Monza per il filming day usato per provare i nuovi aggiornamenti: le prime foto e video dalla pista ... f1ingenerale.com Moda Inverno 2026/2027. Termocoperta. A Monza fa frescchetto oggi. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com facebook Voltolini: “Con Ferrari Hypersail spostiamo i limiti del possibile” x.com