Ferari Hypersail | il primo monoscafo autosufficiente

Ferrari Hypersail è il primo monoscafo autosufficiente, risultato di un trasferimento tecnologico di Maranello che ha coinvolto il settore nautico. Questo progetto utilizza tecnologie avanzate sviluppate nel campo automobilistico per creare una imbarcazione in grado di operare senza bisogno di fonti energetiche esterne. Il monoscafo combina sistemi di propulsione innovativi e materiali leggeri, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e l’autonomia in mare aperto. La sua realizzazione rappresenta un esempio di applicazione trasversale delle tecnologie di Ferrari.

Il trasferimento tecnologico di Maranello ha varcato i confini dell'automotive per ridefinire le regole della vela offshore di altissimo livello. Il Tech Team del Cavallino Rampante ha infatti svelato il concept di gestione energetica di Ferrari Hypersail, l'innovativo monoscafo volante full-foiling da 100 piedi concepito per le grandi sfide oceaniche.Come una supercarIl progetto nasce attorno a un obiettivo ambizioso: dare vita alla prima imbarcazione da competizione totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico, combinando in un ecosistema integrato l'apporto dell'equipaggio e lo sfruttamento avanzato delle fonti rinnovabili ambientali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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