Un nuovo progetto nel mondo della nautica ha attirato l’attenzione: si tratta di un monoscafo oceanico di 100 piedi, progettato per volare sopra l’acqua e competere ai massimi livelli nelle imprese in mare aperto. La creazione combina tecnologie innovative e un design rivoluzionario, rappresentando un punto di svolta nel settore. Questo modello, chiamato Hypersail, si distingue per le sue caratteristiche uniche, che sfidano le convenzioni tradizionali della navigazione offshore.

Il progetto Hypersail segna un confine storico per il design nautico: un monoscafo oceanico volante da 100 piedi che ridefinisce le leggi della navigazione offshore. Non è solo un’imbarcazione, ma una piattaforma di open innovation dove il linguaggio estetico di Maranello si fonde con la tecnologia idrodinamica più avanzata, sotto la guida del Tech Team Ferrari, del Ferrari Design Studio e dell’architetto Guillaume Verdier. In Hypersail, ogni volume è figlio della funzione: il design nasce dall’interazione tra vento, acqua e velocità. Le linee affusolate evocano la purezza della Ferrari Monza SP1SP2, mentre il coachroof richiama l’architettura della 499P, trionfatrice a Le Mans. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla pista all’oceano. Hypersail di Ferrari il monoscafo dei record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ferrari conquista l’oceano: nasce Hypersail, il monoscafo che vola? Cosa sapere Ferrari presenta a Milano Hypersail, il monoscafo da 100 piedi con tecnologia full-foiling.

La Ferrari presenta Hypersail: monoscafo oceanico per nuove sfide in mareAlla Milano Design Week, tra installazioni visionarie e concept che anticipano il futuro, la scena è stata catturata da un qualcosa inatteso: non...

Dalla pista all’oceano. Hypersail di Ferrari il monoscafo dei recordIl progetto Hypersail segna un confine storico per il design nautico: un monoscafo oceanico volante da 100 piedi che ... quotidiano.net

Ferrari Hypersail: livrea nera come lo stealth di Agnelli, e gialla. Unica per i record in OceanoNon è solo l’estetica: nera come il carbonio dello Stealth dell’avvocato Agnelli, la prima barca che provava a proiettarsi nel futuro, gialla come la seconda anima del Cavallino. Sono le forme da ... corriere.it