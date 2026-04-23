Ferrari ha presentato a Milano Hypersail, un monoscafo di 100 piedi dotato di tecnologia full-foiling, progettato per volare sull’acqua. Il nuovo modello rappresenta un’innovazione nel settore nautico, combinando design e tecnologia avanzata. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La produzione del monoscafo è stata annunciata come parte di un progetto rivolto al miglioramento delle prestazioni in mare.

? Cosa sapere Ferrari presenta a Milano Hypersail, il monoscafo da 100 piedi con tecnologia full-foiling.. Il progetto integra algoritmi Formula 1 e gestione energetica autonoma per la navigazione oceanica.. Durante la Milano Design Week, il marchio Ferrari ha svelato ufficialmente la livrea di Hypersail, un imponente monoscafo oceanico da 100 piedi progettato per superare i limiti della navigazione grazie a tecnologie avanzate di volo sull’acqua. L’evento milanese, solitamente dominato dal design industriale e automobilistico, è stato protagonista di una trasformazione concettuale: il Cavallino Rampante ha spostato il proprio tecnico dall’asfalto verso l’orizzonte marino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari conquista l’oceano: nasce Hypersail, il monoscafo che vola

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