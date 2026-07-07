Il Ros ha segnalato un aumento di furti di fentanyl in ospedale in Italia, evidenziando la necessità di monitorare il fenomeno. Il generale Molinese ha commentato che il furto rappresenta un segnale preoccupante. Attualmente, il fentanyl in Italia non ha raggiunto i livelli di gravità visti in Nord America. Il fenomeno viene considerato sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulle dimensioni o le modalità.

Il fentanyl non mostra al momento in Italia la stessa gravità registrata nel Nord America, ma il fenomeno deve essere monitorato con attenzione. È uno dei passaggi centrali dell’audizione di Vincenzo Molinese, comandante del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dell’Arma dei Carabinieri, ascoltato in Commissione parlamentare Antimafia sul traffico di stupefacenti, sulle rotte della droga e sul ruolo delle organizzazioni criminali. «Non si registra per ora quella gravità del fenomeno dell’uso fentanyl in Italia così come nel Nord-America», ha detto. Il comandante del Ros ha precisato che, allo stato, non emergono segnali di un coinvolgimento diretto delle mafie nel mercato del fentanyl. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Fentanyl in Italia, l’allarme del Ros: «Fenomeno da monitorare». Il generale Molinese: «Un furto in ospedale è un segnale»

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