Furto Fentanyl il comandante Ros | Un segnale se ci sarà diffusione sul web lo sveleranno le indagini
Dopo il furto di 80 fiale di Fentanyl dalla farmacia di un ospedale romano, il comandante dei carabinieri ha commentato che si tratta di un segnale. Ha aggiunto che se il farmaco verrà diffuso online, sarà scoperto durante le indagini. La vicenda ha suscitato preoccupazione per la possibile circolazione illegale del sostituto oppiaceo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per individuare i responsabili e monitorare eventuali vendite illecite.
La diffusione illegale di Fentanyl, dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma, fa crescere la preoccupazione. Per il Comandante del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dell’Arma dei carabinieri Vincenzo Molinese, in audizione alla Commissione Antimafia, “non si registrano al momento segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata, ma questo non vuol dire che non ci siano”. Molinese fa eco all’invito del procuratore Nicola Gratteri a non sovrapporre automaticamente la situazione europea a quella nordamericana, affermando che “il fenomeno non è grave come nel nord America, ma va monitorato”. Secondo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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