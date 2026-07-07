Furto Fentanyl il comandante Ros | Un segnale se ci sarà diffusione sul web lo sveleranno le indagini

Notizia in breve

Dopo il furto di 80 fiale di Fentanyl dalla farmacia di un ospedale romano, il comandante dei carabinieri ha commentato che si tratta di un segnale. Ha aggiunto che se il farmaco verrà diffuso online, sarà scoperto durante le indagini. La vicenda ha suscitato preoccupazione per la possibile circolazione illegale del sostituto oppiaceo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per individuare i responsabili e monitorare eventuali vendite illecite.