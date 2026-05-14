Accusato di aver molestato una hostess a Malpensa la Procura chiede 2 anni nel processo bis al sindacalista

La Procura generale di Milano ha chiesto una condanna a 2 anni di reclusione per l'ex sindacalista accusato di violenza sessuale ai danni dell'ex hostess Barbara D'Astolto. Il processo 'bis' per il 48enne si è aperto dopo due assoluzioni e l'annullamento dei verdetti deciso dalla Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Infermiere accusato di omicidio, la procura chiede il processo: “Ha ucciso un anziano”Ferrara, 11 aprile 2026 – Approderà a breve in tribunale la vicenda giudiziaria legata alla morte sospetta di un paziente all’ospedale di Argenta.

Temi più discussi: Atleta paralimpico Matteo Bonacina arrestato per abusi sessuali e stalking; Molestie sessuali in caserma, chiesti 4 anni per il finanziere. La difesa: Lei era consenziente; Stupro Capodanno, condannato a 6 anni per aver violentato una 16enne; Molestie su autobus, passeggero condannato a due anni e due mesi.

1/3 A quanto emerge da tutte le prove disponibili, il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan è accusato di aver molestato sessualmente e aggredito una collega musulmana. In seguito avrebbe cercato di impedire alla vittima di denunciare l x.com

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TREVISO | ACCUSATO DI AVER MOLESTATO UNA BIMBA DI 7 ANNI, IL PM CHIEDE L’ASSOLUZIONEAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it