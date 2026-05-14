Accusato di aver molestato una hostess a Malpensa la Procura chiede 2 anni nel processo bis al sindacalista

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura generale di Milano ha chiesto una condanna a 2 anni di reclusione per l'ex sindacalista accusato di violenza sessuale ai danni dell'ex hostess Barbara D'Astolto. Il processo 'bis' per il 48enne si è aperto dopo due assoluzioni e l'annullamento dei verdetti deciso dalla Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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