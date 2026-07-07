Il conduttore di Linea Verde è stato aggredito a Milano durante una rapina tentata da tre giovani. Ha reagito e ha messo in fuga gli assalitori, rischiando grosso. La vicenda si è conclusa senza feriti, ma l’episodio è stato confermato dallo stesso protagonista. Nessun dettaglio su eventuali indagini o arresti.

Federico Quaranta aggredito a Milano. Il conduttore di Linea Verde ha rivelato di essere stato vittima di un tentativo di rapina da parte di “tre ragazzi” che è riuscito a mettere in fuga. “Ho rischiato grosso, è andata bene” ha ammesso lo scrittore e divulgatore, rassicurando i follower di stare bene e raccontando l’episodio con uno sfogo sui social. Il tentativo di rapina a Milano Quaranta ha spiegato di essere stato circondato e aggredito per strada mentre tornava a casa da un viaggio. “Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Federico Quaranta conduttore di Linea Verde aggredito a Milano in una rapina: "Ho reagito, rischiato grosso"

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Federico Quaranta svela i retroscena di Linea Verde Discovery

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