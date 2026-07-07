Federico Quaranta è stato aggredito nella notte a Milano da tre ragazzi che hanno tentato di rapinarlo. Il conduttore televisivo ha raccontato l’episodio in un post su Instagram, spiegando di aver rischiato grosso durante l’aggressione.

Il conduttore tv Federico Quaranta è stato aggredito nella notte a Milano da tre ragazzi che hanno cercato di derubarlo. Un’esperienza che descrive in un lungo post su Instagram. «Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. Per uno zaino. Una valigia. Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene» scrive. «Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino. Poteva andare molto peggio. Ma tornando a casa ho continuato a farmi una domanda: Che città stiamo costruendo? Perché Milano, ormai, assomiglia sempre più a una moderna Commedia di Dante. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Federico Quaranta aggredito a Milano: «Tre ragazzi hanno cercato di rapinarmi, ho rischiato grosso»

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Federico Quaranta aggredito a Milano per un orologio: «Ho rischiato grosso ma è andata bene»

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