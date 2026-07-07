federico quaranta aggredito a milano per una valigia

Federico Quaranta è stato aggredito a Milano da tre giovani ragazzi. L’incidente è avvenuto mentre portava una valigia. Quaranta ha condiviso sui social immagini dal letto d’ospedale, dove si trova dopo l’aggressione. Ha espresso delusione nei confronti dei cittadini e della comunità. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Federico Quaranta è stato aggredito a Milano per una valigia: duro il suo sfogo sui social, deluso dai cittadini e dalla comunità Federico Quarantasui social si è mostrato in un letto d’ospedale, dolorante, dopo essere stato aggredito a Milano tra tre giovani ragazzi. E’ rimasto colpito dalla brutalità del gesto e soprattutto che il tuo sia stato fatto per una valigia. Il conduttore sui social ha raccontato cosa gli è successo al rientro dal viaggio, colpito da quanto male ci sia nella società e soprattutto da quanto Milano possa essere pericolosa. “Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Federico Quaranta: Rapinato e aggredito da tre ragazzi a Milano - Vita in diretta 07/07/2026

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