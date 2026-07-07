Durante l'ultimo match serale a Wimbledon, Federer è stato visto seduto da solo nel Royal Box, mentre i giocatori Zverev e Lehecka si affrontavano in campo. In precedenza, aveva partecipato a uno sketch con un altro personaggio, ma poi si è allontanato, lasciando il box vuoto. La scena ha attirato l'attenzione sui social, dove l'immagine dell'ex campione isolato ha fatto il giro del web.

Iconico. Qualunque cosa faccia. Roger Federer è sempre un passo più avanti nello stile e nell'eleganza. Com'era in campo, ora, è fuori. L'immagine del Magnifico, solo, nel Royal Box deserto durante l'ultimo match di serata da Zverev e Lehecka ha fatto il giro del web. Il Centre Court che si svuota lentamente, le tribune che si alleggeriscono, il brusio che lascia spazio al silenzio della sera. Roger è lì, da solo, con lo sguardo rivolto verso il campo che più di ogni altro ha contribuito a scrivere la sua leggenda. Tra malinconia e appartenenza. Per tutto il giorno lo svizzero è stato il protagonista dell'All England Club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Federer, giornata da icona a Wimbledon: sketch con Antonelli, poi resta da solo nel Royal Box

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Federer vs Nadal | One Last Time | Wimbledon 2019

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